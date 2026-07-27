Superblitzer lauert an Mega-Umleitung

Dresden - Eine Baustelle bringt 270 Meter Pillnitzer Landstraße während der Sommerferien auf Vordermann. Dafür gibt es eine Umleitung, die 30-fach länger ist (rund acht Kilometer) und über das Dresdner Hochland führt. Wem das nur bedingt einleuchtet, der muss zusätzlich Verständnis dafür aufbringen, dass ein Superblitzer auf der Umleitungsstrecke lauert und Geld in die städtischen Kassen treibt.

Ein neuer Straßenbelag für 270 Meter der Pillnitzer Landstraße. © Stefan Häßler

Die Umleitung in Richtung Stadtzentrum verläuft über die Staffelsteinstraße nach Pappritz und weiter ins Schönfelder Hochland.

Hier stand der Superblitzer nach TAG24-Informationen noch bis Samstag entlang der Umleitungsstrecke 72.

Weiter Richtung Bautzner Landstraße führt die acht Kilometer lange Umleitung schließlich bergab über die Grundstraße an den Körnerplatz. Doch Achtung!

Seit dem 16. Juli ist einer der Superblitzer auch an einer anderen Stelle der Umleitungsstrecke aktiv, lauert stadteinwärts auf dem Fußgängerweg der Grundstraße.

Den erstgenannten Standort kann das Rathaus nicht bestätigen.