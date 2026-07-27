Superblitzer lauert an Mega-Umleitung
Dresden - Eine Baustelle bringt 270 Meter Pillnitzer Landstraße während der Sommerferien auf Vordermann. Dafür gibt es eine Umleitung, die 30-fach länger ist (rund acht Kilometer) und über das Dresdner Hochland führt. Wem das nur bedingt einleuchtet, der muss zusätzlich Verständnis dafür aufbringen, dass ein Superblitzer auf der Umleitungsstrecke lauert und Geld in die städtischen Kassen treibt.
Die Umleitung in Richtung Stadtzentrum verläuft über die Staffelsteinstraße nach Pappritz und weiter ins Schönfelder Hochland.
Hier stand der Superblitzer nach TAG24-Informationen noch bis Samstag entlang der Umleitungsstrecke 72.
Weiter Richtung Bautzner Landstraße führt die acht Kilometer lange Umleitung schließlich bergab über die Grundstraße an den Körnerplatz. Doch Achtung!
Seit dem 16. Juli ist einer der Superblitzer auch an einer anderen Stelle der Umleitungsstrecke aktiv, lauert stadteinwärts auf dem Fußgängerweg der Grundstraße.
Den erstgenannten Standort kann das Rathaus nicht bestätigen.
Superblitzer wird immer wieder an der Grundstraße kontrollieren
Für den zweiten Standort seien "wiederholte Beschwerden von Anwohnern über Geschwindigkeitsüberschreitungen" entscheidend gewesen, weiß ein Stadtsprecher.
Weil dort aber immer Tempo 30 gilt, soll der Superblitzer auch zukünftig "in unregelmäßigen Abständen" an der Grundstraße aufgestellt werden, was auch in der Vergangenheit schon häufiger der Fall war.
Titelfoto: Stefan Häßler