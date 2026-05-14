Neuer Superblitzer soll Millionenbetrag in Dresdner Kassen spülen

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Der neue Dresdner Superblitzer soll im Monat 100.000 Euro in die Kassen spülen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Verwaltung hatte die Anschaffung bereits angekündigt, nun ist es so weit: Der dritte Superblitzer wurde bereits scharf geschaltet und blitzt Autofahrer an der Grundstraße.

Autofahrer in Richtung stadtauswärts aufgepasst: Der grüne Super-Blitzer schießt aktuell an der Grundstraße in Höhe Rißweg.
Autofahrer in Richtung stadtauswärts aufgepasst: Der grüne Super-Blitzer schießt aktuell an der Grundstraße in Höhe Rißweg.  © Steffen Füssel

Getarnt im naturnahen grünen Gewand wird das moderne Gerät in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro ins Stadtsäckel spülen.

Dresdens erste beiden Superblitzer sind seit April 2025 im Einsatz, lösten bis Jahresende 47.000 Mal aus, spielten so 2,1 Millionen Euro ein.

Wie die beiden Geräte ist auch der dritte Blitzer-Anhänger ("Poliscan FM1" von der Firma Vetro) für vier Jahre gemietet, kostet monatlich knapp 8000 Euro (inklusive Akkus und Kosten für Datenanbindung).

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Diesen Betrag sollte das akkubetriebene Gerät aber schon nach drei Tagen wieder "reingeblitzt" haben: Die Stadt geht in einem vertraulichen Papier (liegt TAG24 vor) von monatlichen Einnahmen in Höhe von mindestens 100.000 Euro aus – bei einer Laufzeit von 48 Monaten macht das insgesamt 4,8 Millionen Euro.

Kritik von der CDU

Steffen Kaden (56, CDU) kritisiert, dass der Rat nicht in die Entscheidung miteinbezogen wurde.
Steffen Kaden (56, CDU) kritisiert, dass der Rat nicht in die Entscheidung miteinbezogen wurde.  © Thomas Türpe
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"Geschwindigkeitskontrollen sollen nicht bestrafen, sondern verhindern, dass aus einer riskanten Situation eine gefährliche wird", teilt eine Stadtsprecherin mit.

Die CDU kritisiert, dass die Verwaltung im Geschäftsbereich der Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) allein die Anschaffung entschieden hatte. "Künftig sollte der Rat miteinbezogen werden", fordert Stadtrat Steffen Kaden (56).

Titelfoto: Steffen Füssel

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