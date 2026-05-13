Noch einer! Dritter Superblitzer geht an den Start - hier lauert er schon gut getarnt

Dresden - Autofahrer aufgepasst! Neben den zwei Superblitzern , die seit 2025 fleißig im Einsatz sind, geht ab sofort ein dritter Blitzeranhänger an den Start. Am Mittwoch wurde das brandneue Gerät bereits an der Grundstraße in Dresden-Loschwitz platziert.

An der Grundstraße in Höhe Rißweg lauert der brandneue Superblitzer auf Temposünder. © Steffen Füssel

Der semistationäre Enforcement-Trailer ist wie seine beiden "Brüder" von der Firma Vetro angemietet. Er ist ebenfalls akkubetrieben und kann dadurch mehrere Tage an einem Ort verbleiben.

"Dieser flexible Einsatz ermöglicht es, wechselnde Standorte anlassbezogen zu überwachen", teilte die Landeshauptstadt mit.

Einziger Unterschied zu den anderen Superblitzern: Die dritte Radarfalle ist mit seiner dunkelgrünen Fassade perfekt getarnt und somit in Gebüschen oder bewaldeten Gebieten nicht so leicht zu erkennen.

Derzeit lauert die Knipser-Kiste "HWI-VE-213" auf der Grundstraße in Höhe des Rißwegs stadtauswärts. Für die nächsten Tage lautet das Motto dort also: Fuß vom Gas! Denn es gilt Tempo 30.