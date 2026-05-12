Ein Meister der Tarnung: Superblitzer versteckt sich im Wald

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Der Superblitzer steht in Dresden auf der Tännichtstraße. Dort gilt Tempo 30. Geblitzt wird stadteinwärts.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Raffiniertes Versteck: Dass sich der Superblitzer in Dresden hinter einem Baum, einem Schild oder einem Container verbirgt, ist nichts Neues. Dass sich der Blitzeranhänger einen Platz im bewaldeten Gebüsch sucht, dagegen schon. Die Radarfalle befindet sich seit Montag auf der Tännichtstraße im Stadtteil Rochwitz.

Bremsen nicht vergessen! Wer bergab unterwegs ist, kommt leicht ins Rollen, wo der Superblitzer lauert.
Bremsen nicht vergessen! Wer bergab unterwegs ist, kommt leicht ins Rollen, wo der Superblitzer lauert.  © TAG24

Die nach einem Tannenwald benannte Straße macht dabei ihrem Namen alle Ehre, da Abschnitte sich mitten im Wald befinden.

Wer sich von Oberrochwitz auf den Weg zur Grundstraße stadteinwärts macht, muss aufpassen.

Es gilt Tempo 30, was man leicht überschreiten kann, wenn man bergab ins Rollen kommt.

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Dass an Ort und Stelle nur 30 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, liegt am Wohngebiet und daran, dass der Tännichtweg Teil des Schulwegs ist, den die Schüler auf dem Weg in die Grundschule Heinrich Schütz oder zu den Schulen im Stadtteil Bühlau zurücklegen.

Auf der linken Straßenseite wurde der Enforcement Trailer positioniert.
Auf der linken Straßenseite wurde der Enforcement Trailer positioniert.  © TAG24
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Der an der Grundstraße beschmierte Superblitzer lässt sich nicht unterkriegen.
Der an der Grundstraße beschmierte Superblitzer lässt sich nicht unterkriegen.  © 123RF/4pmproduction X TAG24

Der verunstaltete Enforcement Trailer "HWI-VE-167" erkundet dieser Tage den Dresdner Nordosten.

Zuletzt war dieser Superblitzer auf der Pillnitzer Landstraße und der Bautzner Landstraße zu finden.

Titelfoto: TAG24

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