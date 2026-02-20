Vom Winde verweht: Verrückter Fahnen-Streit landet vorm Amtsgericht

Dresden - Flattert die Fahne falsch im Wind, schreitet die Ordnungsbehörde gnadenlos ein. So fand sich Albot Mramori (26) vorm Amtsrichter in Dresden wieder. Seine Werbefahne hing 20 Zentimeter zu weit "im Verkehrsraum".

Er sieht es sportlich: Albot Mramori (26) mit der Fahne des Anstoßes. Die hat der Fitnessbetriebswirt inzwischen eingemottet. © Ove Landgraf

Seit Jahren gibt es im Dresden-Löbtau ein Studio für EMS-Training (Elektro-Myo-Stimulation). Dabei werden Muskeln mit elektrischen Impulsen aktiviert. Vor zwei Jahren übernahm Fitnessbetriebswirt Albot das Geschäft. Und warb - wie schon sein Vorgänger - mit einer Fahne am Haus dafür.

Doch dann flatterte ihm eine Zahlungsaufforderung vom Amt über 100 Euro ins Haus. Wegen Verstoßes gegen die Sondernutzungssatzung der Stadt.

Denn "bei einem Kontrollgang" wurde festgestellt, dass besagte Fahne 20 Zentimeter zu weit in den Verkehrsraum reicht.

Albot zog gegen den Bescheid vor den Amtsrichter und zeigte ihm ein Dokument: "Ich habe doch eine Genehmigung. Die stammt noch von meinem Vorgänger." Was der Studio-Chef nicht wusste: Die Genehmigung ist von 2018. Die Stadt änderte aber 2022 die Satzung, die derlei Fahnen ausschließt.