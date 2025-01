Tagespflege in Gorbitz eröffnet: Diese Einrichtung soll "neue Maßstäbe" setzen

Dresden - Dresden altert, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Wie gut, dass die Volkssolidarität einen neuen Tagespflege-Standort in Gorbitz eröffnet hat - der nach eigenen Angaben "neue Maßstäbe" setzen will.

Tagespflegeleiter Ronny Tauchnitz (41), Vorstand Christian Seifert (53), Bürgermeisterin Kristin Kaufmann (48, Linke) und Bereichsleiter Gregor Wittenburg bei der feierlichen Eröffnung. © Holm Helis

Dafür investierte die Volkssolidarität 300.000 Euro in einen renovierungsbedürftigen Gebäudewürfel am Elbamare.

"Das wird sich rentieren, denn die Nachfrage ist groß. Uns war wichtig, ein modernes Ambiente zu schaffen", sagt Vorstand Christian Seifert (53).

So wurde eigens ein Architekturbüro engagiert. Architekt Gabriel Bensch (51) erklärt die Herausforderung: "In vielen Tagespflegen ist die Inneneinrichtung zu bunt. Wir haben ein einheitliches Farbkonzept erstellt. Damit es nicht so dunkel ist, haben wir spezielle Mikroprisma-Lampen ausgewählt."

Herzstück der Tagespflege ist der Aufenthaltsraum mit Gartenzugang - hier wird gegessen, gemalt oder gespielt, im Ruheraum geschlafen, im Therapieraum auch gekegelt. Bis zu 13 Pflegebedürftige sollen tagsüber gepflegt werden, aktuell sind sechs angemeldet.