Tag der offenen Tür: Unterkunft für Asylbewerber lockt Neugierige

Dresden - Vor einem Jahr beschloss der Stadtrat, dass Flüchtlinge in die ehemalige Oberschule an der Alexander-Herzen-Straße 64 in Klotzsche einziehen sollen. Eine Umwidmung, die schon im Vorfeld die Gemüter erhitzte - bis zum Brandanschlag. Bei der Vorbesichtigung am Mittwoch herrschte großer Andrang.