Tatort Kinderzimmer: Köpping stellt neue Kampagne gegen sexuellen Missbrauch vor

Sozialministerin Petra Köpping (65, SPD): Die Dunkelziffer bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist hoch. Am Mittwoch stellte sie eine neue Aufklärungskampagne in Dresden vor. © Steffen Füssel

Dazu stellten Sozialministerin Petra Köpping (65, SPD) und die Kinder- und Jugendbeauftragte des Freistaates, Susann Rüthrich (46), am heutigen Mittwoch eine neue Plakatkampagne des Bundes vor.



Das begehbare Plakat stelle ein Jugendzimmer dar, das sowohl Tatort als auch ein Ort sein könne, in dem etwas gegen sexuelle Gewalt in der Familie getan wird, so das Ministerium.