Tauben-Fütterverbot in Dresden: Tierschützer enttäuscht

Dresden - Sie lauern an Unterführungen, bringen Krankheit mit, verdrecken unsere Parkbänke, verwüsten Denkmäler: Wer Tauben füttert, riskiert Bußgelder in vierstelliger Höhe . Tierschützer kritisieren diese Verordnung aus dem Dresdner Rathaus scharf!

"Daher ist das Taubenfüttern auf allen öffentlichen Flächen in Dresden verboten. Wer sich nicht daran hält, handelt ordnungswidrig", so eine Rathaussprecherin. Einen Beutel voller Brotkrümel auf dem Neumarkt ausgestreut, kann ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro bedeuten!

Die Tauben seien dadurch satt und hinterließen keinen "Hungerkot": Taubendurchfall, hervorgerufen durch dreckige Reste. Zudem werden im Taubenschlag die Eier gegen Attrappen ausgetauscht, dadurch die Population kontrolliert.

Gegen die Rathaus-Darstellung, dass Stadttauben Ratten mit Flügeln gleichen, deren Parasiten für Kinder, ältere Menschen und Allergiker gefährlich sind, protestieren Tierschützer wie Sebastian Genz: "Tauben sind Vögel! Deren Parasiten springen nicht auf Säugetiere über. Mit Hundekot sollte sich ja auch keiner einschmieren." Statt Bußgeldern fordert er zusätzliche Taubenschläge zur Eindämmung des Problems.

In den letzten fünf Jahren wurden übrigens nur zwei Verstöße geahndet. Bei einem erstmaligen Vergehen wird in der Regel ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro erteilt. Niemand musste bislang 5000 Euro Bußgeld zahlen, so die Stadtsprecherin weiter.