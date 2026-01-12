Tausende Euro wert! Was diesen "Dollarschein" so besonders macht

Dresden - Eine Love-Skulptur von Robert Indiana und eine One-Dollar-Note am Strand von Borneo gaben ihm den Namen. Aus "Love" und "Money" wurde der Künstlername "MLOVNEY". Dahinter verbirgt sich der Thüringer Ex-Tätowierer Marvin Bautz (33). Sein Markenzeichen - große Dollarschein-Collagen.

Wempe-Filialchef Ralf Pfeiffer (l.) und Künstler "MLOVNEY" zeigen eine "Wempe-Dollar-Collage". © Norbert Neumann

Zehn exklusive Kunstwerke werden am Vorabend des SemperOpernballs, am 5. Februar, im neu ausgebauten Juwelier Wempe am Neumarkt ausgestellt - und für je 4500 Euro verkauft. Bautz hat seit 2019 eine steile Karriere hingelegt.

Börsen-Guru Peter Michael Tuchmann entdeckte Bautz' Arbeiten auf Instagram - seit 2023 hängt eine MLOVNEY-Collage aus alten Seiten des Wirtschaftsmagazins "Forbes" in der New Yorker Börse auf der Wall Street.

Auch Motivationstrainer Jordan Belfort (63), Kampfsportler Conor McGregor (37), Basketballer Dwight Howard (40), Ex-Kicker Jérôme Boateng (37), Rapper Bonez MC (40), Top-Streamer Montana Black (5,7 Mio. Follower) oder DJ Robin Schulz (38) investierten in Dollar-Kunst.

"Ich habe auch eine Collage gekauft. Sie hängt bei mir im Wohnzimmer", verrät Wempe-Filialchef Ralf Pfeiffer (55). "Bei einer Vernissage in Leipzig haben wir uns im Mai 2025 kennengelernt." Schnell war das Projekt Wempe geboren.