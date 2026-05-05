Teenager bewusstlos geschlagen: Als Polizei Täter stellt, eskaliert die Situation

Dresden - Schockmoment für die Bundespolizisten am Dresdner Hauptbahnhof. Am späten Montagabend fanden die Beamten ein bewusstlos geschlagenes Mädchen auf dem Wiener Platz. Der Täter hielt sich noch ganz in der Nähe auf.

Zeugen alarmierten am späten Montagabend die Polizei. Auf dem Wiener Platz fanden die Beamten eine bewusstlose 15-Jährige. © privat

Laut einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Dresden wurden die Ordnungshüter gegen 22.35 Uhr vor den Dresdner Hauptbahnhof gerufen.

Dort fanden die Beamten eine bewusstlose 15-Jährige mit syrischer Staatsbürgerschaft in Begleitung ihres Bruders (17) und einer gleichaltrigen Freundin. Sofort leiteten die Polizisten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, kurz darauf wurde das Mädchen mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Freundin der bewusstlosen Jugendlichen erklärte währenddessen den Polizeibeamten, dass die 15-Jährige zuvor Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls geworden sei. Der Täter habe sie geschlagen, getreten und anschließend ihr Handy und ein Parfum an sich genommen.

Wenig später konnten die Polizisten den beschriebenen Mann in der Nähe des Wiener Platzes ausfindig machen. Doch hier drohte die Lage zu eskalieren. Der 17-jährige Bruder des bewusstlosen Mädchens begleitete die Beamten. Als diese den 21-jährigen Sudanesen überprüften, ging der Teenager plötzlich mit einem Stuhl auf den Mann los.

Die Beamten schafften es, den Angriff des 17-Jährigen abzuwehren, sodass niemand verletzt wurde.