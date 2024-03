Sonntags-Ideen? Wir haben 10 Tipps für Dresden und das Umland

Dresden - Die Gläserne Manufaktur lädt am Sonntag zum "Happy Sunday" ein. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher die Manufaktur zum halben Eintrittspreis erleben. Das Motto "Mit Power in den Frühling" verspricht kurzweilige Angebote mit viel Geschwindigkeit. Dazu zählen Führungen, Probefahrten, Bastelangebote und eine Carrera Challenge für große und kleine Rennfahrer. Eintritt: 4,50/3/Familien 10 Euro.

Seifhennersdorf - Im Zentrum der Grenzstadt findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr der Oberlausitzer Leinewebertag statt. Karaseks Naturmarkt bietet sächsische und nordböhmische Naturprodukte an. Vor Ort wird das gesunde Leinöl gepresst. Auf "Gretels Markt" gibt es typische kulinarische Leckereien, im Karasek-Museum eine Reise in die Zeit der Räuber, Schmuggler und Leineweber. Auch im Faktorenumgebindehaus und im Querxenland wird ein Programm geboten.

Stolpen - Auf der Burg Stolpen lässt es sich perfekt in die Sterne gucken. Deswegen laden der Gogelmosch-Verein und ein Expertenteam am Sonntag ab 18 Uhr zur "Sternennacht auf der Burg" ein. Auf dem Fürstenplatz können Besucher mithilfe von vier Teleskopen der Sternwarte Gönnsdorf zu Himmelsguckern werden. Schlechtwettervariante und weitere Infos unter burg-stolpen.de , der Eintritt ist frei.

Ottendorf-Okrilla - Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf Schloss Hermsdorf zu Gast. Wer die Suche nach dem antiken Schnäppchen mit einem Spaziergang verbinden will, ist hier richtig. Das Schloss mit seinem märchenhaften Park ist ein echter Geheimtipp für Romantiker und Naturfreunde.

Grimma - Die Rathausgalerie feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Eine Sonderausstellung mit dem Titel "20 Years - 20 Artists" wurde am Samstag eröffnet und zeigt Kunstwerke, Fotografien und Plastiken von zwanzig Künstlern, die in der Region ihren Schaffensmittelpunkt haben und hatten. Auch ein Malwettbewerb für Kinder wird ausgerufen, dessen Preisträger am 6. April prämiert werden. Geöffnet von 14 bis 17 Uhr.