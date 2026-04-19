19.04.2026 06:35 Trödeln, Musizieren, Bahnfahren: Mit diesen Tipps wird Euer Sonntag in und um Dresden perfekt

Auch wenn das Wetter zu Wünschen übrig lässt, können diese fünf Sonntags-Tipps Euer Wochenende perfekt abrunden.

Von Dana Peter, Emelie Herrmann

Dresden - Auch wenn das Wetter eher zu Wünschen übrig lässt, gibt es dennoch jede Menge Möglichkeiten das Wochenende entspannt ausklingen zu lassen. Wer noch die ein oder andere Inspiration für seinen Sonntagsausflug braucht, könnte hier fündig werden. Die TAG24-Redaktion hat für Euch einige Tipps zusammengestellt, mit denen Ihr Euren Sonntag in Dresden und Umgebung richtig gut nutzen könnt.

Kunst-, Antik- und Trödelmarkt

Dresden - Am Sonntag verwandelt sich der Parkplatz vor dem Elbepark (Peschelstr. 33) in ein lebendiges Marktgelände. Von 10 bis 16 Uhr erwartet der große Kunst-, Antik- und Trödelmarkt Tausende Besucher zu einem entspannten Bummel. Zwischen Verkaufsständen, kulinarischen Angeboten und vielen kleinen Entdeckungen entsteht eine besondere Atmosphäre, die zum Verweilen, Stöbern und Genießen einlädt. Streetfood-Angebote vor Ort. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Auf dem Kunst-, Antik- und Trödelmarkt vor dem Elbepark warten alte Schätze auf ein neues Zuhause. (Symbolfoto) © 123RF

Mythos Gräfin Cosel

Dresden - Am Sonntag ab 15 Uhr erfahren Besucher im Kraszewski-Museum (Nordstr. 28) alles über Sachsens berühmteste Mätresse. Anna Constantia von Brockdorff (1680–1765) war die Geliebte von August dem Starken. Ihre Schönheit, ihr Charme und Witz wurden gepriesen. Bald vermischten sich bei ihr Wahrheit und Fiktion, Legende und Realität – der perfekte Nährboden für einen Mythos, an dessen Entstehung die Gräfin selbst beteiligt war ... Ein Nachmittag mit Jens Gaitzsch von der Burg Stolpen. Eintritt: 10/8 Euro. Infos & Anmeldung unter: kraszewski-dresden.de/programm/kalender

Wer alles über die Geliebte von August dem Starken erfahren will, ist im Kraszewski-Museum richtig. © PR

Benefizkonzert

Radebeul - Besucher sind am Sonntag ab 15 Uhr herzlich in die Friedenskirche (Altkötzschenbroda 40) zu einem Chorkonzert eingeladen. Aus Bristol, einer der kreativsten Städte Englands, kommen Chor, Orchester und eine Folkband der "Bristol Grammar School" nach Sachsen. Sie bieten ein Fest der besten britischen Musik und würdigen zugleich sächsische Komponisten. Dirigent: Guy Gerrini. Eintritt: frei (Spenden erbeten). Infos unter: loessnitz-kirchspiel.de/aktuell/verleih-uns-frieden-gnaediglich

In der Friedenskirche in Radebeul laden britische Klänge zu einem musikalischen Nachmittag ein. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Bahnerlebnistage

Sächsische Schweiz - Sechs Orte, eine Leidenschaft: Von Sebnitz über Rathen, das Kirnitzschtal, Dorf Wehlen und Lohsdorf bis zur Herrenleite bei Lohmen werden bei den "Bahnerlebnistagen" unterschiedlichste Facetten der Eisenbahnwelt geboten. Das Programm reicht von Fahrten über Werkstattbesuche bis zu Ausstellungen und Mitmach-Aktionen für Kinder. Das Spektrum reicht von Dampf- und Dieselzügen über historische Triebwagen bis hin zu Miniaturanlagen, Gartenbahnen und einer Feldbahn im Steinbruch. Eintritt frei. Infos unter: saechsische-schweiz.de/bahnerlebnis

Egal ob Dampf- und Dieselzüge oder Miniaturanlagen und Gartenbahnen - für Lok-Liebhaber sind die Bahnerlebnistage genau das Richtige. (Symbolfoto) © imago images/Sylvio Dittrich

Sebnitz tanzt

Spaßige Fahrgeschäfte, schmackhafte Kulinarik und ein vielfältiges Kulturangebot: "Sebnitz tanzt" lockt zum Familienfest. (Archivfoto) © Daniel Förster