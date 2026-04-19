Trödeln, Musizieren, Bahnfahren: Mit diesen Tipps wird Euer Sonntag in und um Dresden perfekt
Dresden - Auch wenn das Wetter eher zu Wünschen übrig lässt, gibt es dennoch jede Menge Möglichkeiten das Wochenende entspannt ausklingen zu lassen. Wer noch die ein oder andere Inspiration für seinen Sonntagsausflug braucht, könnte hier fündig werden. Die TAG24-Redaktion hat für Euch einige Tipps zusammengestellt, mit denen Ihr Euren Sonntag in Dresden und Umgebung richtig gut nutzen könnt.
Kunst-, Antik- und Trödelmarkt
Dresden - Am Sonntag verwandelt sich der Parkplatz vor dem Elbepark (Peschelstr. 33) in ein lebendiges Marktgelände. Von 10 bis 16 Uhr erwartet der große Kunst-, Antik- und Trödelmarkt Tausende Besucher zu einem entspannten Bummel. Zwischen Verkaufsständen, kulinarischen Angeboten und vielen kleinen Entdeckungen entsteht eine besondere Atmosphäre, die zum Verweilen, Stöbern und Genießen einlädt. Streetfood-Angebote vor Ort. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de
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Mythos Gräfin Cosel
Dresden - Am Sonntag ab 15 Uhr erfahren Besucher im Kraszewski-Museum (Nordstr. 28) alles über Sachsens berühmteste Mätresse. Anna Constantia von Brockdorff (1680–1765) war die Geliebte von August dem Starken. Ihre Schönheit, ihr Charme und Witz wurden gepriesen. Bald vermischten sich bei ihr Wahrheit und Fiktion, Legende und Realität – der perfekte Nährboden für einen Mythos, an dessen Entstehung die Gräfin selbst beteiligt war ... Ein Nachmittag mit Jens Gaitzsch von der Burg Stolpen. Eintritt: 10/8 Euro. Infos & Anmeldung unter: kraszewski-dresden.de/programm/kalender
Benefizkonzert
Radebeul - Besucher sind am Sonntag ab 15 Uhr herzlich in die Friedenskirche (Altkötzschenbroda 40) zu einem Chorkonzert eingeladen. Aus Bristol, einer der kreativsten Städte Englands, kommen Chor, Orchester und eine Folkband der "Bristol Grammar School" nach Sachsen. Sie bieten ein Fest der besten britischen Musik und würdigen zugleich sächsische Komponisten. Dirigent: Guy Gerrini. Eintritt: frei (Spenden erbeten). Infos unter: loessnitz-kirchspiel.de/aktuell/verleih-uns-frieden-gnaediglich
Bahnerlebnistage
Sächsische Schweiz - Sechs Orte, eine Leidenschaft: Von Sebnitz über Rathen, das Kirnitzschtal, Dorf Wehlen und Lohsdorf bis zur Herrenleite bei Lohmen werden bei den "Bahnerlebnistagen" unterschiedlichste Facetten der Eisenbahnwelt geboten. Das Programm reicht von Fahrten über Werkstattbesuche bis zu Ausstellungen und Mitmach-Aktionen für Kinder. Das Spektrum reicht von Dampf- und Dieselzügen über historische Triebwagen bis hin zu Miniaturanlagen, Gartenbahnen und einer Feldbahn im Steinbruch. Eintritt frei. Infos unter: saechsische-schweiz.de/bahnerlebnis
Sebnitz tanzt
Sebnitz - Am Sonnabend und Sonntag lädt die Stadt unter dem Motto „Sebnitz tanzt“ zum Familienfest auf den Marktplatz. Dort erwartet die Besucher eine Festmeile mit Rummel, Hof- und buntem Markttreiben. Fahrgeschäfte, kulinarische Genüsse, Kulturangebote und liebevoll gestaltete Stände sorgen für Unterhaltung bei Groß und Klein. Bühnenprogramm am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 10.30 Uhr. Eintritt frei. Infos unter: sebnitz-tanzt.de
Die TAG24-Redaktion wünscht Euch einen entspannten Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: 123rf / imago images/Sylvio Dittrich / Daniel Förster