06.06.2026 06:00 Acht Tipps, damit Euer Samstag in Dresden und Umgebung nicht langweilig wird

Am Wochenende bleiben die Temperaturen mild - Ausflüge lohnen sich dennoch! Wo am Samstag in Dresden und Umgebung etwas los ist, erfahrt Ihr hier!

Von Antje Ullrich, Janina Rößler

Dresden - Das Wochenende soll wettertechnisch wohl eher durchwachsen werden – am besten packt Ihr Euch für Aktivitäten an der frischen Luft einen Regenschirm ein. Dennoch gibt es am Samstag wieder einiges zu unternehmen. Wo und was in Dresden und Umgebung los ist, erfahrt Ihr hier!

"Tag des offenen Theaters" am Carte Blanche Theater Dresden

Dresden - Das gesamte Wochenende lang feiert das "Carte Blanche"-Theater "Sommerglanz - die große Festwoche". Das besondere Highlight findet allerdings am Samstag statt: der Tag des offenen Theaters! Wer schon immer mal hinter die Kulissen eines Schauspielhauses blicken wollte, ist dort genau richtig. Zudem erwarten euch Showeinlagen und kulinarische Highlights – um 11 Uhr findet auch ein Kostümverkauf statt. Los geht's um 10 Uhr im "Carte Blanche"-Theater. Der Eintritt ist kostenlos. Infos gibts hier: carte-blanche-dresden.de

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Beim "Carte Blanche" -Theater kann man am Samstag hinter die Kulissen schauen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Liquid Sound Sommer Festival

Bad Schandau - Wer trotz milder Temperaturen Lust aufs Baden hat – und zusätzlich auch noch feiern möchte – ist in der Toskana Therme Bad Schandau genau richtig. Am Samstag findet dort das Liquid Sound Sommer Festival statt. Eine ganze Nacht lang können Gäste mit Live-Musik sowie Licht- und Videoprojektion die Seele baumeln lassen. Zudem kann man nächtliche Saunaaufgüsse genießen. Auf einer Bühne über dem Wasser erwarten die Besucher Konzert-Highlights, Videokunst, die nächtlichen Liquid Sound Club-Acts und zum Ausklang Frühnebelmusik. Beginn ist 17 Uhr, das Ende am Folgetag um 9 Uhr morgens. Tickets gibt’s ab 59 Euro, Nachtschwärmer kommen ab 1 Uhr für 17 Euro in die Therme. Weitere Infos hier: toskanaworld.net

In der Toskana Therme Bad Schandau kann man am Samstag die ganze Nacht baden und feiern. (Archivbild) © Marko Förster

Hoffest

Lommatzsch - Das Biohofgut Klappendorf in Lommatzsch lädt von 10 bis 16 Uhr zum Hoffest ein. Erlebt werden kann eine Falknershow, der Regionalmarkt, Workshops, Verkostungen im Hofladen, eine Kräuter-Wanderung, Traktorfahren und Landtechnik zum Anfassen sowie eine Hüpfburg und Kinderaktionen. Beim Gummistiefelweitwurf wird zudem ein Königspaar gekrönt. Der Eintritt ist frei.

Das Biohofgut Klappendorf lädt zum Hoffest ein. (Archivbild) © Norbert Neumann

CSD Dresden

Dresden - Am Samstag feiert der Christopher Street Day (CSD) sein großes Finale auf dem Altmarkt in Dresden. Neben zahlreichen Kundgebungen und einer Abschluss-Party zieht auch der Demo-Aufzug durch die Stadt. Seit Jahren setzt sich der CSD für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Akzeptanz von queeren Menschen ein. Zugleich wird gegen Ausgrenzung, Stigmatisierung, Hass und Diskriminierung in der Gesellschaft demonstriert. Start ist um 9 Uhr auf dem Altmarkt. Die Veranstaltung geht den ganzen Tag, um 22 Uhr tritt Star-DJ Felix Jaehn (31) auf. Alle Infos: csd-dresden.de

Beim CSD Dresden wird für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Akzeptanz von queeren Menschen demonstriert. (Archivbild) © Eric Münch

Titanic: Eine Immersive Reise

Dresden - Eine neue Ausstellung hat in Dresden eröffnet: "Titanic: Eine immersive Reise". Seit Donnerstag können Besucher den Untergang des wohl berühmtesten Schiffes aller Zeiten hautnah erleben. Originalgetreue Nachbauten, Projektionen und eine eindrucksvolle Geräuschkulisse sollen die Menschen so nah wie möglich an das tragische Unglück heranführen. Laut dem Vorsitzenden des Deutschen Titanic-Vereins soll die Ausstellung nicht gefallen, sondern betroffen machen. Wer sich auf diese emotionale Geschichtsreise begeben möchte, kann dies im Erlwein-Forum tun. Tickets sind ab 28 Euro erhältlich. Alles Weitere hier: titanic-experience.com

Bei "Titanic: Eine Immersive Reise" kann man in die Geschichte eintauchen und vieles über das berühmte Schiff lernen. © Petra Hornig

Kinderkonzert

Dresden - "Mozart für Kinder" heißt es um 14 Uhr im Wallpavillon des Zwingers. Dann erklingen beim Kinderkonzert (Altersempfehlung: 5–12 Jahre) ausgewählte Meisterstücke des musikalischen Wunderkindes, darunter "Eine kleine Nachtmusik" und Arien aus "Die Zauberflöte". Kindgerecht führen dabei ein Erzähler und das Kammerensemble des Dresdner Residenz-Orchesters durch das 60-minütige Konzert (mit Pause). Tickets 25 Euro, Kinder 15 Euro. Infos: concerts-dresden.com

Beim Kinderkonzert im Zwinger erklingen am Samstag viele Stimmen. © Eric Münch

360°-Panorama

Dresden - Eine weitere beeindruckende Ausstellung erwartet Besucher im Panometer Dresden. Im 360°-Panorama "GREAT BARRIER REEF" kann man im wahrsten Sinne des Wortes in eine majestätische Unterwasserwelt eintauchen. Bei einem immersiven Raumerlebnis aus Detailreichtum, Licht und Klang kann das größte Korallenriff unseres Planeten auf rund 3000 Quadratmetern Panoramafläche erlebt werden – egal ob imposante Korallen oder bunte Fischschwärme. Tickets können ab 16 Euro bzw. 14 Euro ermäßigt erworben werden. Alle Infos: panometer-dresden.de

Im Panometer Dresden könnt Ihr in die Unterwasserwelt des Great Barrier Reefs eintauchen. © Eric Münch

Pirnaer Bierfest

Pirna - Bei Livemusik kann man von 11 bis 22 Uhr beim 2. Pirnaer Bierfest die sächsische und böhmische Bierkultur kennenlernen, wenn sich 28 regionale und tschechische Craft-Bier-Brauereien am Brauhaus "Zum Gießer" im Pirnaer Stadtteil Copitz präsentieren. Besucher können sich mit einem Probierglas (Glas 4 Euro, Inhalt je 1,50 Euro) von Stand zu Stand durchkosten und bis 19 Uhr für ihr Lieblingsbier abstimmen. Der Eintritt ist frei. Infos: bierfest-pirna.de

Beim Bierfest in Pirna kann die eine oder andere Maß getrunken werden. (Symbolbild) © 123rf/antonellostock