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14-Jährige von Auto erfasst: Mädchen muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Dresden - Ein schwerer Verkehrsunfall überschattet einen ansonsten sonnigen Vormittag in Dresden-Striesen.
Laut einer Mitteilung der Polizei Dresden ereignete sich der Crash am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der Blasewitzer Straße.
Eine 14-Jährige wollte diese in Höhe der Augsburger Straße überqueren, dabei wurde sie jedoch von einem herannahenden VW Passat erfasst.
Der Autofahrer (76) war in Richtung Schillerplatz unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
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Das Mädchen wurde nach dem Unfall sofort mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Am Auto entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.
Titelfoto: Thomas Türpe