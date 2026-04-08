14-Jährige von Auto erfasst: Mädchen muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Dresden - Ein schwerer Verkehrsunfall überschattet einen ansonsten sonnigen Vormittag in Dresden-Striesen .

Der Crash ereignete sich nahe der Kreuzung Blasewitzer Straße/Augsburger Straße. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Laut einer Mitteilung der Polizei Dresden ereignete sich der Crash am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der Blasewitzer Straße.

Eine 14-Jährige wollte diese in Höhe der Augsburger Straße überqueren, dabei wurde sie jedoch von einem herannahenden VW Passat erfasst.

Der Autofahrer (76) war in Richtung Schillerplatz unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.