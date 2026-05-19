Verletzte bei mehreren Radunfällen in Dresden: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Am Montag hat es in verschiedenen Dresdner Stadtteilen mehrere Radunfälle mit Verletzten gegeben.

In Dresden hat es am Montag mehrere Radunfälle gegeben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In Gruna hat sich eine Frau leichte Verletzungen nach einem Unfall mit einer anderen Radlerin zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 49-Jährige war gegen 8.45 Uhr auf der Zwinglistraße in Richtung Bodenbacher Straße unterwegs. Kurz nach der Comeniusstraße überholte sie auf dem Radstreifen rechts eine weitere Radlerin, worauf sich die Lenker der beiden Räder berührten. In der Folge stürzte die Dame.

Die andere Fahrradfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dieser handelt es sich um eine etwa 70 Jahre alte Frau mit schulterlangen weißen Haaren und einer pinkfarbenen Jacke.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zum Vorfall und insbesondere zur flüchtigen Radlerin machen kann, meldet sich bei der Polizei Dresden unter der Nummer 0351/4832233.