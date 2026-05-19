Verletzte bei mehreren Radunfällen in Dresden: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Am Montag hat es in verschiedenen Dresdner Stadtteilen mehrere Radunfälle mit Verletzten gegeben.
In Gruna hat sich eine Frau leichte Verletzungen nach einem Unfall mit einer anderen Radlerin zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die 49-Jährige war gegen 8.45 Uhr auf der Zwinglistraße in Richtung Bodenbacher Straße unterwegs. Kurz nach der Comeniusstraße überholte sie auf dem Radstreifen rechts eine weitere Radlerin, worauf sich die Lenker der beiden Räder berührten. In der Folge stürzte die Dame.
Die andere Fahrradfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dieser handelt es sich um eine etwa 70 Jahre alte Frau mit schulterlangen weißen Haaren und einer pinkfarbenen Jacke.
Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zum Vorfall und insbesondere zur flüchtigen Radlerin machen kann, meldet sich bei der Polizei Dresden unter der Nummer 0351/4832233.
Weitere Radunfälle in Laubegast und in der Pirnaischen Vorstadt
Eine 72-Jährige erlitt bei einem Sturz auf der Grunaer Straße leichte Verletzungen, nachdem sie mit einem Auto zusammengestoßen war.
Die Radlerin war gegen 10.20 Uhr auf dem Radweg der Grunaer Straße in Richtung Pirnaischer Platz unterwegs. Zur gleichen Zeit kam eine 69-Jährige mit einem Mazda CX-3 aus der Mathildenstraße und bog auf die Grunaer Straße ab. Dabei kam es zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1100 Euro.
Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr auf der Österreicher Straße in Laubegast. Dort wurde ein Radfahrer von einem Opel Astra erfasst.
Der Zusammenstoß geschah, als der 51-Jährige in Richtung Kleinzschachwitzer Ufer fuhr und links in ein Grundstück abbog. In dem Moment setzte der 79 Jahre alte Opel-Fahrer zum Überholen an und erfasste den Radler.
Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der leicht verletzte Mann. Alarmierte Polizisten konnten ihn jedoch später ausfindig machen und fertigten eine Unfallanzeige.
Der Schaden beträgt rund 1750 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Gollnow/dpa, David Inderlied/dpa