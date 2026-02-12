Wilder Unfall in Freital: BMW-Fahrer schiebt vier Autos ineinander

Freital-Hainsberg - Im Freitaler Ortsteil Hainsberg hat ein 40-jähriger BMW -Fahrer einen Unfall mit gleich vier Fahrzeugen verursacht.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.55 Uhr auf der Dresdner Straße in Freital-Hainsberg. (Archivfoto) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr der 40-Jährige am gestrigen Mittwochabend gegen 22.55 Uhr auf der Dresdner Straße entlang, als er aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem 1er-BMW von der Straße abkam.

Dabei fuhr er über einen Grünstreifen und bretterte geradewegs in einen parkenden VW.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand eine Kettenreaktion. Der VW wurde in einen ebenfalls parkenden Skoda geschoben und dieser wiederum in einen weiteren BMW.