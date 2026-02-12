Heftiger Crash in Mickten: 19-Jähriger kracht mit Audi Q8 gegen Geländer, mehrere Verletzte

Dresden - In Dresden kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag krachte ein junger Mann mit seinem Audi gegen ein Geländer. (Symbolfoto) © 123RF/yellowj

Der Crash ereignete sich gegen 0.15 Uhr im Stadtteil Mickten. Ein junger Audi-Q8-Fahrer (19) war auf der Washingtonstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur "Straße An der Flutrinne" nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei streifte der 19-Jährige einen in der Nähe stehenden Lichtmast und kollidierte mit einem Geländer. Bei dem Aufprall wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt.

Während des Unfalls befanden sich vier weitere junge Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren im Fahrzeug - sie kamen mit leichten Verletzungen davon.