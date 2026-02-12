Heftiger Crash in Mickten: 19-Jähriger kracht mit Audi Q8 gegen Geländer, mehrere Verletzte
Dresden - In Dresden kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.
Der Crash ereignete sich gegen 0.15 Uhr im Stadtteil Mickten. Ein junger Audi-Q8-Fahrer (19) war auf der Washingtonstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur "Straße An der Flutrinne" nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Dabei streifte der 19-Jährige einen in der Nähe stehenden Lichtmast und kollidierte mit einem Geländer. Bei dem Aufprall wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt.
Während des Unfalls befanden sich vier weitere junge Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren im Fahrzeug - sie kamen mit leichten Verletzungen davon.
Die Dresdner Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
