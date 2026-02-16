Betrunkene VW-Fahrerin kracht gegen Verkehrsschild und macht sich aus dem Staub

Dresden - In Strehlen ist eine 42-Jährige mit ihrem Auto gegen ein Verkehrsschild gekracht und anschließend einfach davongefahren. Doch die Polizei kam der Dame auf die Schliche.

Die Polizisten konnten die Unfallverursacherin und ihren demolierten Wagen wenig später ausfindig machen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die 42-Jährige am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr mit einem VW Polo zunächst auf der linken Fahrbahnseite der Reicker Straße in Richtung Altreick unterwegs.

Anschließend wendete die Frau und bog auf den Rudolf-Bergander-Ring ab. Dabei kam sie von der Straße ab und krachte gegen ein Verkehrsschild.

Statt stehenzubleiben und sich um den Unfall zu kümmern, fuhr die Dame einfach weiter. Laut der Polizei beträgt der Sachschaden rund 5000 Euro.

Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den VW wenig später. Das Fahrzeug hatte bei dem Unfall Betriebsstoffe verloren und war aufgrund der Schäden liegen geblieben.