25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Dresden - In der Nacht zu Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Dresden schwer verletzt - die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Die Polizei untersucht derzeit die Unfallursache. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Gegen 1.30 Uhr war ein 25-jähriger Mann auf der S95 in der Dresdner Heide mit einer Kawasaki unterwegs.

In Höhe des Wanderwegs "Rennsteig" passierte das Unglück. Der Fahrer stürzte und prallte gegen die Leitplanke - er wurde unmittelbar ins Krankenhaus gebracht.