Absetzkipper reißt Oberleitung am Bischofsplatz herunter: Straße dicht!

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Der Bischofsplatz musste am Donnerstagmorgen gesperrt werden, nachdem ein Absetzkipper an einer Oberleitung hängen blieb und diese herunterriss.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Mitten im Berufsverkehr am Morgen kam es am Bischofsplatz in der Dresdner Neustadt zu einem Zwischenfall: Ein Container-Laster bleibt an der Oberleitung unter der Bahnbrücke hängen. Die Folgen sorgen für eine Sperrung und Umleitungen im Nahverkehr.

Ein Containerfahrzeug blieb am Morgen an den Oberleitungen am Bischofsplatz hängen und riss diese herunter.
Ein Containerfahrzeug blieb am Morgen an den Oberleitungen am Bischofsplatz hängen und riss diese herunter.  © xcitepress/Finn Becker

Wie die Dresdner Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr auf der Straße Bischofsplatz.

Ein Absetzkipper, der Richtung Königsbrücker Straße unterwegs war, blieb aus bisher noch ungeklärter Ursache an den Oberleitungen der Straßenbahn hängen und riss diese daraufhin herunter.

Ein nachfolgender BMW wurde von den Leitungen getroffen und beschädigt.

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Teilweise wurde die Oberleitung komplett abgerissen und landete auf der Fahrbahn.

Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Die Straße ist laut Polizei Richtung der Kreuzung Bischofsweg/Königsbrücker Straße gesperrt.

Aufgrund der technischen Störung musste die Straßenbahnlinie 13 in beide Richtungen umgeleitet werden.

Die Oberleitungen stürzten dann auf einen BMW und beschädigten diesen.
Die Oberleitungen stürzten dann auf einen BMW und beschädigten diesen.  © xcitepress/Finn Becker
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Unfall am Bischofsplatz sorgt für Straßenbahn-Umleitungen

Die Trams verkehren laut der Dresdner Verkehrsbetriebe aktuell zwischen Bautzner Straße/Rothenburger Straße und Liststraße über den Albertplatz, Bahnhof Neustadt (Hansastraße) und Großenhainer Platz.

Techniker sind bereits vor Ort, um die beschädigte Oberleitung zu reparieren.

Titelfoto: Bildmontage/xcitepress/Finn Becker (2)

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