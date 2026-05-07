Absetzkipper reißt Oberleitung am Bischofsplatz herunter: Straße dicht!

Dresden - Mitten im Berufsverkehr am Morgen kam es am Bischofsplatz in der Dresdner Neustadt zu einem Zwischenfall: Ein Container-Laster bleibt an der Oberleitung unter der Bahnbrücke hängen. Die Folgen sorgen für eine Sperrung und Umleitungen im Nahverkehr.

Ein Containerfahrzeug blieb am Morgen an den Oberleitungen am Bischofsplatz hängen und riss diese herunter. © xcitepress/Finn Becker

Wie die Dresdner Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr auf der Straße Bischofsplatz.

Ein Absetzkipper, der Richtung Königsbrücker Straße unterwegs war, blieb aus bisher noch ungeklärter Ursache an den Oberleitungen der Straßenbahn hängen und riss diese daraufhin herunter.

Ein nachfolgender BMW wurde von den Leitungen getroffen und beschädigt.

Teilweise wurde die Oberleitung komplett abgerissen und landete auf der Fahrbahn.

Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Die Straße ist laut Polizei Richtung der Kreuzung Bischofsweg/Königsbrücker Straße gesperrt.

Aufgrund der technischen Störung musste die Straßenbahnlinie 13 in beide Richtungen umgeleitet werden.