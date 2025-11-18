Alkohol am Steuer? Motorradfahrer kracht am Landtag in wendenden Lieferwagen

Dresden - Heftige Kollision in der Dresdner Innenstadt! Am späten Dienstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge beim Landtag zusammengekracht.

Auf Höhe des Landtags ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Zusammenstoß. © TAG24

Kurz nach 17 Uhr wollte der Fahrer (21) eines Citroën-Lieferwagens auf der Devrientstraße zwischen der Kleinen Packhofstraße und dem Zwingerteich wenden, teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

"Der 46-jährige Fahrer eines Motorrads überholte, wobei der 21-Jährige nochmals zurücksetzte und das Zweirad erfasste", so ein Sprecher.

Bei dem älteren Mann sei ein Alkoholgeruch wahrnehmbar gewesen. "Da er nicht pusten wollte, ist eine Blutentnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheitsfahrt angeordnet worden."

Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Der Sachschaden sei Gegenstand der Ermittlungen.