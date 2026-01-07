VW-Fahrerin erfasst Fußgänger in Pieschen: Polizei sucht Zeugen
Dresden - In Pieschen waren am Morgen ein Auto und ein Fußgänger (77) in einen Crash verwickelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr auf der Leipziger Straße.
Eine 42-Jährige war kurz vor der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz" mit ihrem VW Sharan aus einer Einfahrt heraus nach rechts stadteinwärts auf die Leipziger Straße abgebogen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen ihrem Fahrzeug und einem Fußgänger, der in diesem Moment in Höhe der Hartigstraße über die Straße lief.
Der 77-jährige Fußgänger wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 42-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere wie der 77-Jährige über die Straße gelaufen ist, sei von Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung am Nachmittag.
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.
Unfall sorgt für Tram-Umleitungen
Aufgrund des Vorfalls kam es im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen. Mehrere Bahnen stauten sich hintereinander auf der Leipziger Straße.
Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) teilten auf "X" mit, dass die Tramlinie 4 in Richtung Prohlis ab Mickten über Bürgerstraße, Liststraße und Bahnhof Neustadt bis Palaisplatz umgeleitet werden muss.
Auch die Linie 9 war betroffen und wurde in Richtung Kaditz ab der Anton-/Leipziger Str. über Bahnhof Neustadt (Hansastraße) zur Endhaltestelle Betriebsbahnhof Trachenberge umgeleitet.
Gegen 9.17 Uhr konnten die Umleitungen laut DVB aufgehoben werden. Man müsse aber noch mit Verspätungen rechnen, heißt es in einem "X"-Post.
