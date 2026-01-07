VW-Fahrerin erfasst Fußgänger in Pieschen: Polizei sucht Zeugen

Dresden - In Pieschen waren am Morgen ein Auto und ein Fußgänger (77) in einen Crash verwickelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstagmorgen krachte es auf der Leipziger Straße nahe der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz". © privat

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr auf der Leipziger Straße.

Eine 42-Jährige war kurz vor der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz" mit ihrem VW Sharan aus einer Einfahrt heraus nach rechts stadteinwärts auf die Leipziger Straße abgebogen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen ihrem Fahrzeug und einem Fußgänger, der in diesem Moment in Höhe der Hartigstraße über die Straße lief.

Der 77-jährige Fußgänger wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 42-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere wie der 77-Jährige über die Straße gelaufen ist, sei von Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung am Nachmittag.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.