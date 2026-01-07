Dreifach-Crash in Dresden: Zwei Personen verletzt

Dresden - Am Montagabend kam es auf der Radeburger Straße in Richtung Saßnitzer Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Autos beschädigt wurden.

Die Feuerwehr beseitigte die infolge des Unfalls auslaufenden Betriebsstoffe. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, kollidierte gegen 18.20 Uhr eine 49-jährige Nissan-Fahrerin mit einem Fiat. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf einen davor fahrenden Ford geschoben.

Die 63-jährige Fahrerin des Fiats und die 43-jährige Beifahrerin im Ford wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt, alle Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsstoffe.