Frau stirbt nach Unfall in Dresden-Striesen
Dresden - Anfang Dezember wurde in Dresden eine Fußgängerin von einem Auto erfasst - nun erlag sie ihren Verletzungen.
Das Unglück ereignete sich laut Polizeiangaben am 2. Dezember vergangenen Jahres, gegen 18.35 Uhr, in Striesen.
Eine 83-jährige Fußgängerin überquerte die Borsbergstraße in Höhe der Bertolt-Brecht-Allee, als sie von einem 80-jährigen Škoda-Fahrer erfasst wurde. Dieser fuhr in Richtung Schandauer Straße.
Die ältere Dame erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in eine Klinik gebracht.
Der Sachschaden belief sich auf rund 2000 Euro.
Nun gibt es ein trauriges Update: Die 83-Jährige verstarb inzwischen an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.
