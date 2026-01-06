Frau stirbt nach Unfall in Dresden-Striesen

Dresden - Anfang Dezember wurde in Dresden eine Fußgängerin von einem Auto erfasst - nun erlag sie ihren Verletzungen.

Eine 83-jährige Fußgängerin erlag nach einem Unfall auf der Borsbergstraße ihren Verletzungen. © Thomas Türpe

Das Unglück ereignete sich laut Polizeiangaben am 2. Dezember vergangenen Jahres, gegen 18.35 Uhr, in Striesen.

Eine 83-jährige Fußgängerin überquerte die Borsbergstraße in Höhe der Bertolt-Brecht-Allee, als sie von einem 80-jährigen Škoda-Fahrer erfasst wurde. Dieser fuhr in Richtung Schandauer Straße.

Die ältere Dame erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in eine Klinik gebracht.