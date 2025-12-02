Radler bei Überholmanöver verletzt: Zeugen nach Unfall am Terrassenufer gesucht

Dresden - Unfall in der Innenstadt! Am Dresdner Terrassenufer ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer (46) nach einem Überholmanöver leicht verletzt worden. Jetzt will die Polizei noch ein Wörtchen mit dem beteiligten Transporterfahrer reden und sucht Hinweise zur eventuell geflüchteten Person.

Wegen eines gestürzten Radfahrers (46) war die Polizei am Terrassenufer im Einsatz. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Laut Dresdner Polizei sucht der Verkehrsunfalldienst Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Transporter sowie dessen Fahrer machen können. Telefonnummer: (0351) 4832233.

Der 46-jährige Radler war gegen 14.20 auf dem Radstreifen in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer unterwegs. Vor ihm: ein silberner Transporter, Fahrer: unbekannt.

Der Radler setzte zum Überholmanöver an und wollte am Auto, welches ebenfalls auf dem Radstreifen fuhr, vorbeiziehen. Er stürzte. Später kam er in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer fuhr weiter.