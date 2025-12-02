Radler bei Überholmanöver verletzt: Zeugen nach Unfall am Terrassenufer gesucht
Dresden - Unfall in der Innenstadt! Am Dresdner Terrassenufer ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer (46) nach einem Überholmanöver leicht verletzt worden. Jetzt will die Polizei noch ein Wörtchen mit dem beteiligten Transporterfahrer reden und sucht Hinweise zur eventuell geflüchteten Person.
Laut Dresdner Polizei sucht der Verkehrsunfalldienst Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Transporter sowie dessen Fahrer machen können. Telefonnummer: (0351) 4832233.
Der 46-jährige Radler war gegen 14.20 auf dem Radstreifen in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer unterwegs. Vor ihm: ein silberner Transporter, Fahrer: unbekannt.
Der Radler setzte zum Überholmanöver an und wollte am Auto, welches ebenfalls auf dem Radstreifen fuhr, vorbeiziehen. Er stürzte. Später kam er in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer fuhr weiter.
"Bislang wissen wir nicht, ob der Fahrer den Vorfall überhaupt mitbekommen hat", erklärte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage am Montag. Auch, ob es überhaupt eine Berührung gab, sei noch unklar.
Bis circa 15 Uhr war das Terrassenufer gesperrt. Die Ermittlungen laufen.
Erstmeldung vom 1. Dezember 2025, 16.09 Uhr, letzte Aktualisierung am 2. Dezember 2025, 10.20 Uhr.
