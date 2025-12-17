Straßenlaterne umgebrettert: Promille-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld in Dresden

Dresden - Ein alkoholisierter Fahrer (46) eines Kleintransporters hat einen Lichtmast in Dresden-Nickern umgebrettert.

Am Montagabend erlitt ein Mercedes-Fahrer (46) infolge eines Unfalls auf der Dohnaer Straße leichte Verletzungen. © Roland Halkasch

Der 46-Jährige fuhr am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, mit seinem Mercedes Sprinter auf der Dohnaer Straße in Richtung stadtauswärts, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und über den Bordstein in der Fahrbahnmitte jagte.

Infolge des Kontrollverlusts knallte der Kleintransporter gegen eine Straßenlampe und riss diese nieder, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.

Für den Mercedes-Fahrer endete seine Suff-Fahrt mit leichten Verletzungen im Krankenhaus. Beamte hatten im Zuge des Rettungseinsatzes einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt.

Sowohl der Kleintransporter als auch die Straßenlaterne waren nach dem Unfall völlig hinüber. Insgesamt verursachte der 46-Jährige einen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Lappen ist der Mann los.