Fünfstelliger Sachschaden: Senior fährt rückwärts gegen Straßenbahn am Großen Garten

Dresden - Schreckmoment am Montag auf der Tiergartenstraße . Doch glücklicherweise ging ein Unfall für alle Beteiligten glimpflich aus.

Der Fahrer (83) des Opel Meriva legte den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen die Straßenbahn. (Archivfoto) © Christian Suhrbier / Morgenpost

Laut einer Mitteilung der Polizei kam es am Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Opel Meriva.

Der 83-jährige Fahrer des Opel soll in Höhe der Haltestelle Querallee rückwärts gefahren sein und dabei die Straßenbahn übersehen haben.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.