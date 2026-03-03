Fünfstelliger Sachschaden: Senior fährt rückwärts gegen Straßenbahn am Großen Garten
Dresden - Schreckmoment am Montag auf der Tiergartenstraße. Doch glücklicherweise ging ein Unfall für alle Beteiligten glimpflich aus.
Laut einer Mitteilung der Polizei kam es am Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Opel Meriva.
Der 83-jährige Fahrer des Opel soll in Höhe der Haltestelle Querallee rückwärts gefahren sein und dabei die Straßenbahn übersehen haben.
Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.
Zudem zog der Unfall Umleitungen für die Straßenbahnlinien 4 und 13 sowie für die Buslinie 68 mit sich.
Knapp eine Stunde später, gegen 11.17 Uhr, konnte die Unfallstelle geräumt werden und der Verkehr wieder wie gewohnt anlaufen.
