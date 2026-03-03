Zwölfjähriger nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Dresden - Am frühen Montagnachmittag verletzte sich ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Unfall in Dresden -Wilschdorf!

Am frühen Montagnachmittag gab es einen Unfall auf der Kreuzung Keulenbergstraße/Saßnitzer Straße. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Junge war gegen 13.40 Uhr auf der Keulenbergstraße in Richtung Radeburger Straße unterwegs.

Als er nach links in die Saßnitzer Straße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Astra, wie die Polizei berichtet.