1.001
Zwölfjähriger nach Zusammenstoß mit Auto verletzt
Dresden - Am frühen Montagnachmittag verletzte sich ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Unfall in Dresden-Wilschdorf!
Der Junge war gegen 13.40 Uhr auf der Keulenbergstraße in Richtung Radeburger Straße unterwegs.
Als er nach links in die Saßnitzer Straße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Astra, wie die Polizei berichtet.
Der 55-jährige Fahrer des Wagens war auf der Saßnitzer Straße unterwegs und kam aus Richtung Radeburger Straße.
Der Zwölfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Derzeit gibt es noch keine Angaben zum entstandenen Sachschaden.
