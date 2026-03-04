Audi überholt Radfahrer in Dresden und bremst stark: Mann kracht hinten drauf

Dresden - Kollision in Dresden-Leuben ! Am Dienstagvormittag ist ein Radfahrer (28) auf der Breitscheidstraße verunfallt.

Nach einem Unfall zwischen Rad und Auto in Dresden-Leuben hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

Nach Polizei-Angaben war der 28-Jährige in Richtung Straße des 17. Juni unterwegs, als er gegen 9 Uhr von einem Audi überholt wurde.

"Dabei berührte der Wagen den Radfahrer", heißt es. Der Q3-Fahrer (65) habe folglich stark abgebremst und dann nach rechts gelenkt, woraufhin der junge Mann hinten gegen das Auto geprallt sei.

Er musste mit leichten Verletzungen vor Ort ambulant behandelt werden, erklärte Polizeisprecher Lukas Reumund (47) auf TAG24-Nachfrage.

Zum Sachschaden würden noch keine Angaben vorliegen.