Drei Fahrrad-Unfälle in unter einer Stunde: Frau in Strehlen schwer verletzt
Dresden - Am Montagmorgen hatten Polizei und Rettungsdienst alle Hände voll zu tun. In Dresden und Wilsdruff kam es in weniger als einer Stunde zu mehreren Fahrradunfällen.
Gleich dreimal wurden die Einsatzkräfte zwischen 7.05 Uhr und 7.45 Uhr zu Unfällen in die Stadtteile Klotzsche, Südvorstadt und Strehlen gerufen.
In Strehlen musste eine Fahrradfahrerin (39) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie an der Kreuzung Karcherallee/Wiener Straße von einem abbiegenden Škoda Kodiaq angefahren wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.
Ungefähr zur selben Zeit krachte es auch auf der Kreuzung Altenzeller Straße/Bernhardstraße in der Dresdner Südvorstadt. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin war soeben in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie auf der Kreuzung mit einem Kia Ceed kollidierte, der auf der Altenzeller Straße in Richtung Bergstraße unterwegs war. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.
Auch im Dresdner Norden kam es im morgendlichen Treiben zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin (44). Die 44-Jährige fuhr die Boltenhagener Straße hinab in Richtung Königsbrücker Landstraße. Als eine Autofahrerin mit ihrem Mercedes vom Schänkenweg auf die Boltenhagener Straße abbog, stießen die beiden Frauen zusammen.
Die Fahrradfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Obendrein entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.
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Fahrradunfälle häufen sich auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Noch früher als in Dresden mussten die Kollegen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ausrücken.
Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 62-Jähriger auf der Freiberger Allee in Wilsdruff in Richtung Wilsdruffer Straße, als er auf der Kreuzung mit der Straße "Zum Parkstadion" von einem abbiegenden Škoda Octavia (Fahrerin 34) erfasst wurde. Der Mann wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt.
Bereits am vergangenen Mittwochvormittag ereignete sich auf der Güterbahnhofstraße in Heidenau ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer (83), bei dem nun traurige Gewissheit herrscht.
Der 83-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Der Verkehrsunfalldienst sucht noch immer Zeugen, die Angaben zu dem tödlichen Unfall machen können. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden melden.
Titelfoto: Fotomontage: Steffen Füssel, 123RF/sergiyzinkevych