Drei Fahrrad-Unfälle in unter einer Stunde: Frau in Strehlen schwer verletzt

Dresden - Am Montagmorgen hatten Polizei und Rettungsdienst alle Hände voll zu tun. In Dresden und Wilsdruff kam es in weniger als einer Stunde zu mehreren Fahrradunfällen.

Am Montagmorgen kam es auf der Boltenhagener Straße in Dresden-Klotzsche zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin (44) und einer Autofahrerin. (Archivbild) © Steffen Füssel

Gleich dreimal wurden die Einsatzkräfte zwischen 7.05 Uhr und 7.45 Uhr zu Unfällen in die Stadtteile Klotzsche, Südvorstadt und Strehlen gerufen.

In Strehlen musste eine Fahrradfahrerin (39) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie an der Kreuzung Karcherallee/Wiener Straße von einem abbiegenden Škoda Kodiaq angefahren wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Ungefähr zur selben Zeit krachte es auch auf der Kreuzung Altenzeller Straße/Bernhardstraße in der Dresdner Südvorstadt. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin war soeben in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie auf der Kreuzung mit einem Kia Ceed kollidierte, der auf der Altenzeller Straße in Richtung Bergstraße unterwegs war. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Auch im Dresdner Norden kam es im morgendlichen Treiben zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin (44). Die 44-Jährige fuhr die Boltenhagener Straße hinab in Richtung Königsbrücker Landstraße. Als eine Autofahrerin mit ihrem Mercedes vom Schänkenweg auf die Boltenhagener Straße abbog, stießen die beiden Frauen zusammen.

Die Fahrradfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Obendrein entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.