 3.692

Heftiger Straßenbahnunfall an der Stauffenbergallee: 14-Jährige schwer verletzt

Montagfrüh kam es an der Dresdner Haltestelle Stauffenbergallee zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer 14-Jährigen Fahrradfahrerin.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden-Albertstadt - Schwerer Crash im Norden der Dresdner Neustadt! Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer Fahrradfahrerin (14) wurde das Mädchen schwer verletzt.

Die 14-jährige Fahrradfahrerin wurde nach dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Archivfoto/Symbolfoto)
Die 14-jährige Fahrradfahrerin wurde nach dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Archivfoto/Symbolfoto)  © Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/bialasiewicz

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der schwere Unfall am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Königsbrücker Straße in der Dresdner Albertstadt.

Eine Straßenbahn der Linie 8 nach Hellerau war in die Haltestelle "Stauffenbergallee" eingefahren, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Eine 14-jährige Fahrradfahrerin soll unmittelbar vor dem Einfahren der Straßenbahn in den Haltestellenbereich die Kreuzung und somit auch die Gleise an der Ampel überquert haben.

Joggerin auf Marienbrücke von Auto erfasst
Dresden Unfall Joggerin auf Marienbrücke von Auto erfasst

Dabei wurde sie jedoch von der Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den schrecklichen Unfall an der Bahnhaltestelle "Stauffenbergallee" mitbekommen haben. Habt Ihr etwas gesehen oder könnt Auskunft darüber geben, was am Morgen passiert ist? Dann werdet Ihr gebeten, Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Titelfoto: Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/bialasiewicz

Mehr zum Thema Dresden Unfall: