Heftiger Straßenbahnunfall an der Stauffenbergallee: 14-Jährige schwer verletzt

Dresden-Albertstadt - Schwerer Crash im Norden der Dresdner Neustadt! Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer Fahrradfahrerin (14) wurde das Mädchen schwer verletzt.

Die 14-jährige Fahrradfahrerin wurde nach dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Archivfoto/Symbolfoto) © Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/bialasiewicz

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der schwere Unfall am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Königsbrücker Straße in der Dresdner Albertstadt.

Eine Straßenbahn der Linie 8 nach Hellerau war in die Haltestelle "Stauffenbergallee" eingefahren, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Eine 14-jährige Fahrradfahrerin soll unmittelbar vor dem Einfahren der Straßenbahn in den Haltestellenbereich die Kreuzung und somit auch die Gleise an der Ampel überquert haben.

Dabei wurde sie jedoch von der Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.