Heftiger Straßenbahnunfall an der Stauffenbergallee: 14-Jährige schwer verletzt
Dresden-Albertstadt - Schwerer Crash im Norden der Dresdner Neustadt! Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer Fahrradfahrerin (14) wurde das Mädchen schwer verletzt.
Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der schwere Unfall am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Königsbrücker Straße in der Dresdner Albertstadt.
Eine Straßenbahn der Linie 8 nach Hellerau war in die Haltestelle "Stauffenbergallee" eingefahren, als es zu dem Zusammenstoß kam.
Eine 14-jährige Fahrradfahrerin soll unmittelbar vor dem Einfahren der Straßenbahn in den Haltestellenbereich die Kreuzung und somit auch die Gleise an der Ampel überquert haben.
Dabei wurde sie jedoch von der Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den schrecklichen Unfall an der Bahnhaltestelle "Stauffenbergallee" mitbekommen haben. Habt Ihr etwas gesehen oder könnt Auskunft darüber geben, was am Morgen passiert ist? Dann werdet Ihr gebeten, Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/bialasiewicz