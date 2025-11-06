 5.233

Auto überschlägt sich bei Unfall in Dresden: Richtungsfahrbahn voll gesperrt

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Nichts geht mehr auf der Radeburger Straße stadteinwärts! Mehrere verunfallte Autos blockieren die Richtungsfahrbahn.

Ein Audi A3 ist auf der Radeburger Straße in Dresden verunglückt.  © Roland Halkasch

Ein Audi hatte sich kurz nach 16.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Höhe Hammerweg überschlagen.

Womöglich kollidierte die Kompaktklasse zuvor mit drei bremsenden oder stehenden Fahrzeugen, die ebenfalls auf Fotos vom Unfallort zu erkennen sind.

Der Polizei lagen auf TAG24-Nachfrage noch keine näheren Details vor.

Drei Beteiligte sollen verletzt worden sein, wobei eine Person wohl auch ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Ein Spezialbergungsfahrzeug kümmert sich um das auf dem Dach liegende Auto.

Auch drei andere Autos sind offenbar beteiligt.  © Roland Halkasch

DVB melden Behinderungen via X

Neben dem Individualverkehr ist auch der ÖPNV ist beeinträchtigt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe müssen die Linien 70 und 81 umleiten.

