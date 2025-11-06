Auto überschlägt sich bei Unfall in Dresden: Zwei Verletzte
Dresden - Nichts ging mehr auf der Radeburger Straße stadteinwärts! Mehrere verunfallte Autos blockierten am Donnerstagnachmittag die Richtungsfahrbahn.
Ein Audi hatte sich kurz nach 16.30 Uhr in Höhe Hammerweg überschlagen. "Er war zuvor mit einem verkehrsbedingt haltenden Wagen kollidiert", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.
Infolge des Zusammenstoßes wurden auch der davor befindliche Kia sowie ein weiterer Audi beschädigt, wie Fotos vom Unfallort zeigen.
Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Nähere Details zu den Beteiligten lagen der Polizei zunächst nicht vor.
Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Ein Spezialbergungsfahrzeug kümmerte sich um das auf dem Dach liegende Auto.
DVB melden Behinderungen via X
Neben dem Individualverkehr war auch der ÖPNV beeinträchtigt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten die Linien 70 und 81 umleiten.
Erstmeldung vom 6. November, 18.22 Uhr. Letzte Aktualisierung am 6. November, 21.05 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch