Auto überschlägt sich bei Unfall in Dresden: Zwei Verletzte

Dresden - Nichts ging mehr auf der Radeburger Straße stadteinwärts! Mehrere verunfallte Autos blockierten am Donnerstagnachmittag die Richtungsfahrbahn.

Ein Audi A3 ist auf der Radeburger Straße in Dresden verunglückt. © Roland Halkasch

Ein Audi hatte sich kurz nach 16.30 Uhr in Höhe Hammerweg überschlagen. "Er war zuvor mit einem verkehrsbedingt haltenden Wagen kollidiert", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Infolge des Zusammenstoßes wurden auch der davor befindliche Kia sowie ein weiterer Audi beschädigt, wie Fotos vom Unfallort zeigen.

Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Nähere Details zu den Beteiligten lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Ein Spezialbergungsfahrzeug kümmerte sich um das auf dem Dach liegende Auto.