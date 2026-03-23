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Autofahrer überschlägt sich in Dresden: Unfall legt Leipziger Straße lahm

Am Montagmorgen hat sich ein Autofahrer in Dresden überschlagen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Montagmorgen hat sich ein Autofahrer in Dresden überschlagen.

Die Leipziger Straße im Stadtteil Trachau wurde voll gesperrt.
Die Leipziger Straße im Stadtteil Trachau wurde voll gesperrt.  © Threads/@feuerwehr_dresden

Aus bisher ungeklärter Ursache landete der Fahrer auf der Leipziger Straße, in Höhe Peschelstraße, auf dem Dach, wie die Feuerwehr Dresden gegen 8 Uhr mitteilte.

Der Fahrer wurde infolge des Unfalls verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Wie schwer, war dagegen noch ungewiss. Er musste jedoch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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Die Leipziger Straße ist im Zuge der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt.

Auch Fahrgäste der DVB sind davon betroffen: Die Linien 4, 70 und 80in Richtung Weinböhla müssen derzeit umgeleitet werden.

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Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen ebenfalls noch nicht vor.

Erstmeldung vom 23. März, 8.25 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 8.57 Uhr.

Titelfoto: Threads/@feuerwehr_dresden

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