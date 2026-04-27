Bestatter-Crash: Leichenwagen und Renault krachen zusammen!

Dresden - In der Wilsdruffer Vorstadt in Dresden kam es am Montag offenbar zu einem Unfall zwischen einem Leichenwagen und einem Renault!

Der vordere Bereich des Renault ist stark verbeult. © privat/Max L.

Laut TAG24-Informationen krachte es gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung Schweriner Straße/Ammonstraße.

Auf Bildern ist ein Renault zu sehen, dessen Frontbereich stark beschädigt ist. Auch der Fahrer soll bei dem Unfall verletzt worden sein, wie schwer, ist unklar.

Das Bestattungsfahrzeug wurde beschädigt und weist Schäden an der rechten Seite auf. Der Polizei Dresden war der Vorfall nach TAG24-Anfrage noch unbekannt.