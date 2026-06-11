Biker (†54) kracht in Dresden gegen Baum und stirbt

Dresden - Tödlicher Unfall in der Leipziger Vorstadt von Dresden ! Am Mittwochnachmittag ist ein Biker (†54) auf der Hansastraße ums Leben gekommen.

Den Zusammenstoß mit einem Renault überlebte ein Motorradfahrer (†54) in der Leipziger Vorstadt nicht. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wechselte ein Renault-Fahrer (28) zwischen der Fritz-Reuter-Straße und der Conradstraße von der mittleren auf die linke Spur und kollidierte dabei mit einer Kawasaki.

"Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48). Der Mann sei noch am Unfallort verstorben.

Ermittlungen hätten ergeben, dass das Zweirad seit Dezember als gestohlen gilt. Wie der 54-Jährige in den Besitz gekommen ist, sei noch unklar.

"Der Renault-Fahrer blieb unverletzt", so Reumund weiter. Er stand laut einem Foto-Reporter unter Schock und wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut.