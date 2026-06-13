Biker fuhr mit geklauter Maschine in Dresden in den Tod

Dresden - Der fatale Motorradunfall , bei dem ein Biker (54) am Mittwoch auf der Hansastraße in der Dresdner Neustadt starb, wirft weiter Fragen auf.

Die Unfallmaschine, eine Kawasaki ZX 900, wurde im Dezember 2025 in Pieschen als gestohlen gemeldet ... © xcitepress/Finn Becker

Ein Autofahrer hatte das Zweirad beim Spurwechsel offenbar übersehen und die Maschine touchiert. Der Motorradfahrer stürzte und wurde gegen einen Baum geschleudert.

Ungewöhnlich: Die betroffene Kawasaki galt seit mehreren Monaten als gestohlen.

Die Identifizierung der Maschine war für die Ermittler schnell möglich.

"Am Motorrad befanden sich noch die originalen Dresdner Kennzeichen", berichtet ein Polizeisprecher.

Das Nummernschild führte wiederum zu einem bisher unaufgeklärten Kriminalfall. Denn die Kawasaki ZX 900 war am 29. Dezember des vergangenen Jahres spurlos verschwunden.

Damals hatte ein Dieb die rund 3500 Euro teure Maschine aus einem Parkhaus an der Riesaer Straße geklaut.

Der Inhaber erstattete Anzeige. Zwischen dem verstorbenen Biker und dem bestohlenen Besitzer aus Pieschen bestehe keine Verbindung, heißt es von der Polizei. So erfuhr der Eigentümer wohl erst von den Ermittlern, dass seine geklaute Maschine in einen tödlichen Unfall verwickelt war.