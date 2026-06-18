Innerhalb von zehn Minuten: Drei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt
Dresden - Am Mittwochabend wurden in Dresden gleich drei Radfahrer innerhalb weniger Minuten bei Unfällen verletzt.
Zunächst fuhr eine 33-Jährige gegen 20.40 Uhr den Radweg der Güntzstraße in Richtung Sachsenplatz entlang, wie die Polizei mitteilte.
Als sie die Holbeinstraße überquerte, wurde sie von einem Audi A6 angefahren, der nach rechts abbiegen wollte. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.
Wenige Minuten später wurde ein 28-jähriger Radfahrer, der in Richtung Österreicher Straße unterwegs war, auf der Kreuzung der Laibacher Straße von einem VW Tiguan erfasst. Auch er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Gegen 20.50 Uhr dann der dritte Crash. Ein 65-Jähriger fuhr auf der Lennéstraße auf dem Fußweg in Richtung Straßburger Platz. Als er auf Höhe der Herkulesallee auf die Straße wechseln wollte, stürzte der Mann.
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Rettungssanitäter wollten den verunglückten Radfahrer, der augenscheinlich verletzt und desorientiert war, medizinisch versorgen, allerdings wehrte er sich vehement dagegen. Hinzugerufene Polizisten bemerkten, dass er obendrein stark nach Alkohol roch.
Die Beamten veranlassten bei dem Mann eine Blutentnahme, er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / 123rf/standrets