Böser Unfall in Dresden: Mann von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

An der Dresdner Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Straßenbahn erfasst.

Von Malte Kurtz

Dresden - An der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann (22) von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Im Bereich der Haltestelle "Deutsches Hygienemuseum" wurde ein Mann von einer Tram erfasst.  © Roland Halkasch

Der Passant überquerte gegen 11.40 Uhr die Gleise und wurde dabei von einer Linie 12 in Richtung Striesen erfasst, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Infolge des Unfalls musste der 22-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er wurde schwer verletzt.

Ein großer Krater an der Frontscheibe der Tram lässt nur vermuten, wie heftig der Zusammenprall gewesen sein muss.

An der Straßenbahn hinterließ die Kollision einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der DVB-Fahrer (38) sowie die Fahrgäste blieben unversehrt.

Die Frontscheibe der Straßenbahn ist zersplittert.
Die Frontscheibe der Straßenbahn ist zersplittert.  © Roland Halkasch

Im Zuge des Rettungseinsatzes wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Außerdem waren mehrere Linien der DVB von Umleitungen betroffen.

Erstmeldung vom 30. Dezember, 13.12 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.10 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

