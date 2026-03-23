Crash an Kreuzung in Pirna: Zwei Verletzte nach heftigem Zusammenstoß

Pirna - Heftige Szenen am Montagnachmittag: Gegen 15.35 Uhr krachte es an der Kreuzung Großsedlitzer Straße / B172 heftig. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Kreuzung musste etwa zwei Stunden lang vollständig gesperrt werden. © xcitepress/Christian Essler

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Angaben zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos - ein Mazda und ein Mercedes - erheblich beschädigt.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.