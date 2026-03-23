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Crash an Kreuzung in Pirna: Zwei Verletzte nach heftigem Zusammenstoß
Pirna - Heftige Szenen am Montagnachmittag: Gegen 15.35 Uhr krachte es an der Kreuzung Großsedlitzer Straße / B172 heftig. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Angaben zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos - ein Mazda und ein Mercedes - erheblich beschädigt.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.
Die Kreuzung wurde ab 15.54 Uhr vollständig gesperrt. Erst gegen 17.51 Uhr konnte der Verkehr wieder teilweise freigegeben werden - zunächst war die Stelle nur einspurig passierbar.
Titelfoto: xcitepress/Christian Essler