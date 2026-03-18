Radfahrer wird von abbiegendem Lkw erfasst: Senior schwer verletzt
Dresden - Schockmoment am Dienstagmorgen in der Dresdner Albertstadt! Ein Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und diesen angefahren.
Laut einer Meldung der Polizei Dresden ereignete sich der Unfall gegen 9.45 Uhr auf der Stauffenbergallee im Dresdner Norden.
Ein 52-Jähriger fuhr entlang der Stauffenbergallee in Richtung Königsbrücker Straße, als er kurz vor der Prießnitzgrundbrücke nach rechts auf die Marienallee abbiegen wollte.
Dabei übersah er jedoch einen 76-Jährigen mit seinem Fahrrad, der ebenfalls in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs war und soeben die Marienallee kreuzte.
Bei dem Zusammenstoß erlitt der Senior schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
"Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen", heißt es in der Mitteilung.
Titelfoto: Ove Landgraf