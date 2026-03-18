Radfahrer wird von abbiegendem Lkw erfasst: Senior schwer verletzt

Dresden - Schockmoment am Dienstagmorgen in der Dresdner Albertstadt! Ein Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und diesen angefahren.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung zwischen der Stauffenbergallee und der Marienallee. (Archivfoto) © Ove Landgraf

Laut einer Meldung der Polizei Dresden ereignete sich der Unfall gegen 9.45 Uhr auf der Stauffenbergallee im Dresdner Norden.

Ein 52-Jähriger fuhr entlang der Stauffenbergallee in Richtung Königsbrücker Straße, als er kurz vor der Prießnitzgrundbrücke nach rechts auf die Marienallee abbiegen wollte.

Dabei übersah er jedoch einen 76-Jährigen mit seinem Fahrrad, der ebenfalls in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs war und soeben die Marienallee kreuzte.