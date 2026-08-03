Crash in Briesnitz: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Dresden - Am späten Montagvormittag hat es in Dresden- Briesnitz gekracht. Ein überschlagenes Auto hat den Verkehr auf der Alten Meißner Landstraße zeitweise vollständig zum Stillstand gebracht.

Die Fahrbahn auf der Alten Meißner Landstraße in Briesnitz ist seit 11.30 Uhr für beide Richtungen abwechselnd frei. Autofahrer sollen das Gebiet dennoch, wenn es möglich ist, umfahren. (Archivfoto) © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigen konnte, ereignete sich der heftige Unfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der Alten Meißner Landstraße zwischen Altbriesnitz und der Merbitzer Straße.

Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Dabei muss die Wucht des Aufpralls so enorm gewesen sein, dass sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist jedoch, dass es bei dem Unfall mehrere Verletzte gab.

Wie viele es tatsächlich sind und wie schwer ihre Verletzungen sind, ist ebenfalls noch unklar.