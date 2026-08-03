Crash in Briesnitz: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

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Am Montagvormittag kam es in Dresden-Briesnitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Die Alte Meißner Landstraße war gesperrt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am späten Montagvormittag hat es in Dresden-Briesnitz gekracht. Ein überschlagenes Auto hat den Verkehr auf der Alten Meißner Landstraße zeitweise vollständig zum Stillstand gebracht.

Die Fahrbahn auf der Alten Meißner Landstraße in Briesnitz ist seit 11.30 Uhr für beide Richtungen abwechselnd frei. Autofahrer sollen das Gebiet dennoch, wenn es möglich ist, umfahren. (Archivfoto)
Die Fahrbahn auf der Alten Meißner Landstraße in Briesnitz ist seit 11.30 Uhr für beide Richtungen abwechselnd frei. Autofahrer sollen das Gebiet dennoch, wenn es möglich ist, umfahren. (Archivfoto)  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigen konnte, ereignete sich der heftige Unfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der Alten Meißner Landstraße zwischen Altbriesnitz und der Merbitzer Straße.

Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Dabei muss die Wucht des Aufpralls so enorm gewesen sein, dass sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist jedoch, dass es bei dem Unfall mehrere Verletzte gab.

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Wie viele es tatsächlich sind und wie schwer ihre Verletzungen sind, ist ebenfalls noch unklar.

Die Alte Meißner Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Seit 11.30 Uhr ist diese jedoch wieder einspurig freigegeben.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer dennoch darum, die Straße weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: Roland Halkasch

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