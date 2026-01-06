Crash mit Fußgänger in Pieschen: Straßenbahnen werden umgeleitet

Dresden - In Pieschen waren am Morgen ein Auto und ein Fußgänger in einen Crash verwickelt.

Am Dienstagmorgen krachte es auf der Leipziger Straße nahe der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz". © privat

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr auf der Leipziger Straße.

Auf Höhe der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz" kam es zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug.

Wie es zum Unfall kam und ob es Verletzte gibt, ist bisher noch nicht bekannt.

Augenzeugen berichteten TAG24 von einer Person, die auf der Straße lag und anschließend mit einem Rettungswagen abtransportiert wurde.

Aufgrund des Vorfalls kam es im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen. Mehrere Bahnen stauten sich hintereinander auf der Leipziger Straße.