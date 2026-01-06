Crash mit Fußgänger in Pieschen: Straßenbahnen werden umgeleitet
Dresden - In Pieschen waren am Morgen ein Auto und ein Fußgänger in einen Crash verwickelt.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr auf der Leipziger Straße.
Auf Höhe der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz" kam es zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug.
Wie es zum Unfall kam und ob es Verletzte gibt, ist bisher noch nicht bekannt.
Augenzeugen berichteten TAG24 von einer Person, die auf der Straße lag und anschließend mit einem Rettungswagen abtransportiert wurde.
Aufgrund des Vorfalls kam es im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen. Mehrere Bahnen stauten sich hintereinander auf der Leipziger Straße.
Unfall sorgt für Tram-Umleitungen
Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) teilten auf "X" mit, dass die Tramlinie 4 in Richtung Prohlis ab Mickten über Bürgerstraße, Liststraße und Bahnhof Neustadt bis Palaisplatz umgeleitet werden muss.
Auch die Linie 9 war betroffen und wurde in Richtung Kaditz ab der Anton-/Leipziger Str. über Bahnhof Neustadt (Hansastraße) zur Endhaltestelle Betriebsbahnhof Trachenberge umgeleitet.
Gegen 9.17 Uhr konnten die Umleitungen laut DVB aufgehoben werden. Man müsse aber noch mit Verspätungen rechnen, heißt es in einem "X"-Post.
Originalartikel von 9.15 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.41 Uhr.
Titelfoto: privat