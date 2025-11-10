 917

Crash zwischen Transporter und VW Touran in Bannewitz: B170 gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall in Bannewitz wurde die B170 gesperrt.

Bannewitz - Am Montagmittag ereignete sich in Bannewitz ein Verkehrsunfall - die B170 ist derzeit gesperrt!

Ersten Informationen zufolge kam eines der Autos in einer Kurve ins Schleudern.  © Roland Halkasch

Nach ersten TAG24-Informationen soll gegen 10.50 Uhr ein VW Touran mit einem VW-Kleintransporter zusammengestoßen sein.

Zwei Personen sollen bei dem Aufprall verletzt worden sein, eine davon sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bannewitz war im Einsatz und kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe.

Bei dem Unfall sollen zwei Personen verletzt worden sein.  © Roland Halkasch

Weitere Details, etwa zur Höhe des Sachschadens, sind bislang unklar.

Die Polizei bestätigte TAG24 den Unfall sowie die Sperrung der B170. Weitere Informationen folgen.

