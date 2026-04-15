Dohnaer Straße nach Unfall blockiert: Mercedes-Fahrer mäht Straßenlaterne um
Dresden - Auf der Dohnaer Straße wurde im Zuge eines Unfalls am Mittwochabend eine Straßenlaterne gefällt. Ein Kleintransporter landete auf der Seite.
Die Kollision ereignete sich gegen 17.45 Uhr zwischen der Georg-Palitzsch-Straße und der Gamigstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.
Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder frei.
Wie die DVB via X mitteilten, musste die Buslinie 66 in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde umgeleitet werden.
Nähere Details zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt, auch ist unklar, ob der Fahrer bei dem Crash verletzt wurde. Die Unfallaufnahme war noch nicht abgeschlossen.
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Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil, wie die Straßenlaterne schräg über der Fahrbahn hängt, daneben der stark beschädigte Kleintransporter.
Titelfoto: Roland Halkasch