Drei Unfälle innerhalb einer Woche an Auffahrt zur A4 - Ein Biker stirbt

Ein Kradfahrer (63) verlor die Kontrolle über seine Maschine und krachte in ein Straßenschild an der A4 bei Burkau. © RocciPix/Rocci Klein

Das war passiert: Gegen 18.45 Uhr fuhr ein VW-Passat-Fahrer (61) auf der S 94 von Kamenz nach Rammenau, wollte in Burkau auf die A4 Richtung Dresden fahren.

Im letzten Moment bemerkte er die aus der Gegenrichtung kommende Yamaha: "Der Passat-Fahrer stoppte und setzte zurück. Der 63-jährige Kradfahrer war dadurch vermutlich irritiert, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte", berichtet eine Görlitzer Polizeisprecherin.

Der 63-Jährige krachte mit seiner Maschine in ein Verkehrszeichen, musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb er an seinen schweren Verletzungen.