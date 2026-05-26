Drei Verletzte bei Unfall mit Laterne: Feuerwehr muss Gas-Leck stopfen

Dresden - Am Vormittag in Dresden-Blasewitz fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen kurz vor dem Schillerplatz unter anderem eine Straßenlaterne um. Dadurch trat kurzzeitig Gas aus. Der Fahrer wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.

Auf der Hüblerstraße fuhr ein VW-Fahrer eine Laterne um. © Roland Halkasch

Wie Polizeisprecher Marko Laske auf TAG24-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.35 Uhr auf der Hüblerstraße.

Der VW Golf war plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und krachte kurz vor der Kreuzung Berggartenstraße gegen eine Gaslaterne, die daraufhin umkippte und auf die Kreuzung geschleudert wurde. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Auto auf dem Fußweg eine Ampel um und beschädigte dort noch einen Stromkasten.

Kurz vor einem Halteverbotsschild kam der Wagen dann auf dem Gehweg zum Stehen.

Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, wurde der Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. Während der Mann von der Feuerwehr aus dem Golf gerettet werden musste, konnte die Leichtverletzte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide wurden jeweils unter Begleitung eines Notarztes in Krankenhäuser gebracht. Eine Augenzeugin wurden ebenfalls leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Die Ursache für den Crash ist noch völlig unklar.

Da es sich bei der beschädigten Laterne um eine Anlage handelt, die mit Gas betrieben wird, trat nach dem Unfall kurzzeitig Gas aus dem entstandenen Loch aus.