Unfall auf Marienbrücke: Straßenbahn erfasst Auto

Dresden - In der Dresdner Innenstadt hat es geknallt! Auf der Marienbrücke ist eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengeprallt.

Am Dienstagmittag kam es auf der Marienbrücke zu einem Unfall. © privat

Nach TAG24-Informationen krachte es gegen 12.50 Uhr am Dienstagmittag. Ein weißer Kleinwagen wollte augenscheinlich auf der Brücke wenden, doch dabei übersah er wohl die herannahende Straßenbahn.

Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in die Fahrerseite des Autos.

Kurze Zeit später konnte die Fahrt aber weitergehen. Ein Dispatcher hatte den Unfallwagen abgeschleppt.