Unfall auf Marienbrücke: Straßenbahn erfasst Auto

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Am Dienstagmittag kam es auf der Marienbrücke in der Dresdner Altstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem weißen Kleinwagen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - In der Dresdner Innenstadt hat es geknallt! Auf der Marienbrücke ist eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengeprallt.

Am Dienstagmittag kam es auf der Marienbrücke zu einem Unfall.
Am Dienstagmittag kam es auf der Marienbrücke zu einem Unfall.  © privat

Nach TAG24-Informationen krachte es gegen 12.50 Uhr am Dienstagmittag. Ein weißer Kleinwagen wollte augenscheinlich auf der Brücke wenden, doch dabei übersah er wohl die herannahende Straßenbahn.

Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in die Fahrerseite des Autos.

Kurze Zeit später konnte die Fahrt aber weitergehen. Ein Dispatcher hatte den Unfallwagen abgeschleppt.

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Die Polizei konnte zunächst noch keine offiziellen Informationen zu Verletzten oder zum genauen Unfallhergang machen.

Mehr dazu in Kürze bei TAG24.

Titelfoto: privat

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