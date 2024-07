12.07.2024 13:48 10.073 C-Klasse kracht in Mustang! Sachsenplatz vorübergehend gesperrt

Am Freitagvormittag krachten am Sachsenplatz in Dresden ein Mercedes-Benz und ein Mustang ineinander.

Von Niklas Perband

Dresden - Crash in der Dresdner Altstadt! Der Sachsenplatz musste gesperrt werden. © Ove Landgraf Am Freitagvormittag krachten gegen 9.25 Uhr am Sachsenplatz eine Mercedes C-Klasse und ein Mustang ineinander. Ersten Informationen zufolge, wollte der Fahrer des Mustangs (42) über die Kreuzung in Richtung Albertbrücke steuern, als der Benz - dessen Fahrer (76) offenbar eine rote Ampel überfahren hatte - mit ihm kollidierte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Platz musste vorübergehend gesperrt werden. Der Mercedes hatte wohl eine rote Ampel überfahren. © Ove Landgraf Der Mustang war nicht mehr fahrtauglich. © Ove Landgraf Die Polizei teilte am frühen Nachmittag mit, dass bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro entstanden sei. Erstmeldung 11.05 Uhr.

Titelfoto: Montage: Ove Landgraf